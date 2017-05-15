(Görüntülü Haber) Nikah masasında Talasemi eğitimi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() İSKENDERUN Talasemi ve Orak Hücre Anemisi Hastalıkları Yardımlaşma Derneği (İSTOYAD) ile İskenderun Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, evlenen çiftlere 'Talasemi' hastalığı hakkında verildi. İskenderun Toplum Sağlığı Merkezi'nden Dr. Hüsniye Yalçın ve İSTOYAD Başkanı Volkan Vural, Taş Belediye Evlendirme Dairesi'nde nikah törenine konuk oldu. Dr. Yalçın, bölgede sık rastlanan Talasemi (Akdeniz Anemisi) ve Orak Hücre Anemisi hastalıkları hakkında çiftleri bilgilendirdi. Yalçın şöyle konuştu: "Çiftlerimiz Talasemi testlerini yaptırmışlar. Onları tekrar tebrik ediyorum. Bölgemizde Akdeniz Anemisi yaygın, ancak önlenebilir ırsi kan hastalığıdır. Önlemek amacıyla resmi nikahtan önce zorunlu olarak çiftlerin taşıyıcı olup olmadıklarına dair, bir kan tahlili isteniyor. Bir tüple taşıyıcı olup olmadıkları öğrenilebiliyor. Bizim ricamız evlenecek olan çiftlerimizin bunu son ana bırakmamalarıdır." İSTOYAD Başkanı Volkan Vural Taş ise evlenecek çiftleri, Talasemi testini önceden yaptırması, son ana bırakmaması konusunda uyardı