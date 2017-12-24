Ali KADI-Kamera NİĞDE,() NİĞDE'de yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu izleyenleri büyüledi. Görsel şölen oluşturan sığırcık süreleri adeta gökyüzünde dans etti. Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem senkronizasyonu sırasında vatandaşlar cep telefonu ile bu doğa harikası görüntüyü kaydetti.
(Görüntülü Haber) Niğde'de sığırcık kuşlarının dansı büyüledi
Ali KADI-Kamera NİĞDE,() NİĞDE'de yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu izleyenleri büyüledi. Görsel şölen oluşturan sığırcık süreleri adeta gökyüzünde dans etti. Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem senkronizasyonu...
24 Aralık 2017 Pazar 12:41
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