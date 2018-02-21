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(Görüntülü Haber) Niğde'de ilk kez müftü nikahı kıyıldı

Haber-KameraAli KADINİĞDE,()Niğde?de müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Niğde Müftülüğü?nde ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı. Niğde Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşen nikah töreninde Yunus Emre Çakmak...

Haber-KameraAli KADINİĞDE,()Niğde?de müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Niğde Müftülüğü?nde ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı. Niğde Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşen nikah töreninde Yunus Emre Çakmak ile Neslihan Özdamar dünya evine girdi. Nikahı Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar kıydı. Niğde?de ilk kez müftünün kıydığı nikahta Müftü Alaaddin Gürpınar, çifte mutluluklar diledi. Nikahın ardından müftü Gülpınar, evlilik cüzdanını da hem gelin hem de damada takdim etti. Gürpınar, aile birliğinin huzurlu mutlu oluşması için tavsiyelerde bulundu.

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