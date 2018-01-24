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(Görüntülü Haber) Niğde'de gönüllü oldular

Adnan ÇELEBİ NİĞDE,() Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Ramazan Yıldız ve üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik için Niğde...

Adnan ÇELEBİ NİĞDE,() Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Ramazan Yıldız ve üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik için Niğde Askerlik Şubesine başvuru yaptı. Şube Başkanı Ramazan Yıldız, ülkenin bölünmez bütünlüğü için tekrar gazi ve şehit olamaya hazır olduklarını söyledi.

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