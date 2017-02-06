(Görüntülü Haber) Niğde'de esrarengiz köpük

NİĞDE'nin Bor İlçesi'nde, Akkaya Barajı'ndan geldiği iddia edilen köpükler yollara taştı. İlçe merkezindeki sulama kanallarında görülen köpük dalgası, kısa zamanda yollara yayıldı. Gece başlayan ve havanın aydınlanmasıyla birlikte yollardaki köpükleri gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı. Esrarengiz köpük, ihbar üzerine itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de incelenmek üzere köpükten numune aldı. Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat konuyla ilgili açıklamasında sorunun Akkaya Barajı'ndan kaynaklandığını savunarak, şunları söyledi: "İlçemizde bu tarz olaylar daha önce de yaşandı. Bor halkı artık Akkaya Barajı sorunundan dolayı bir hayli rahatsız durumda. Sık sık tepkilerini haklı olarak dile getiriyorlar. Bugün yaşadığımız bu durum gerçekten içler acısı. Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yetkili arkadaşlar geldiler ve olay yerinde inceleme yaptıktan sonra numuneler aldılar. İnşallah bir an önce bu sorun çözülür ve halkımız rahata erer."