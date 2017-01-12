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(Görüntülü Haber)Nesli tükenmekte olan balaban kuşu, açlıktan bitkin halde bulundu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan balaban kuşu açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüş halde bulundu. Erdemli Belediyesi'nde çalışan çevre...

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan balaban kuşu açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüş halde bulundu. Erdemli Belediyesi'nde çalışan çevre mühendisi Hasan Emre Aslan ve temizlik görevlisi Ömer Gevikler tarafından, Limonlu Mahallesi'nde yol kenarında bulunan balaban kuşu Çevre ve Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlisi Muharrem Keskin, bu kuş türünün dünyada nesli tükenmekte olduğunu kaydederek şöyle dedi: "Balaban, Türkiye'de az sayıda bulunan göçmen kuşlar arasında yer alıyor. Bu kuşlar Sibirya'dan gelirken Türkiye üzerinden geçiyorlar. Büyük ihtimalle kuşumuz yorgunluktan ve açlıktan halsiz düşmüş ve ölmek üzere iken bulunmuş. Gerekli tedavisinin ardından doğaya yeniden bırakılacak."

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