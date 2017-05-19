(Görüntülü Haber) Nesli tehlike altında olan Sevda Çiçeği çiçek açtı

DÜNYADA, sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan Sevgi Çiçeği, çiçek açtı. Gölbaşı Belediyesi tarafından koruma altına alınan özel alanda geçtiğimiz aylarda toprakla buluşturulan dünya endemik bitki listesinde yer alan Sevgi Çiçeği'nin tohumları çiçek açtı.Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Sevgi Çiçeği'nin 'Peygamber', 'Yanardöner' ve 'Gelin Düğmesi' isimleriyle de bilindiğini belirterek, Türkiye'ye özgü bir bitki olup, sadece Gölbaşı ilçesinde yetiştiğini söyledi. Sevgi Çiçeği'nin neslinin tehlike altında ve kesin korunan bitki türleri listesinde yer aldığını aktaran Başkan Duruay, "Gölbaşı'nın Hacılar ve Karaoğlan Mahallesi'nin bir bölümünde yetişen Sevgi Çiçeği, ilçemiz sınırlarında Çevre Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 102 bin 965 metrekare ve Gölbaşı Belediyesi kontrolünde 8 bin17 metrekare olmak üzeri iki farklı doğal koruma alanı bulunuyor" dedi. SAKSILARDA DA YETİŞECEK Başkan Duruay, nesli tükenmekte olan bu endemik tür için yapılan çeşitli araştırmalar sonucu tohumla çoğaltmanın çok zor olduğu sonucuna varıldığını söyledi. Duruay, "Belediyemizin titiz çalışmaları sonucu bu bitkiden tohum elde edilerek 2016 yılı Ekim ayında kendi yetiştiği alanın dışında ilçemiz Eymir Mahallesi içerisinde bulunan 3 bin metrekarelik alanda tohum ekimi yapıldı. Tohum ekiminden bu yana Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzün çalışmaları sonuç verdi ve Sevgi Çiçeği yoğun şekilde açtı. Biz de Sevgi Çiçeği'mizin saksılarda da yetişebileceğine kanaat getirdik. Bundan sonraki dönemlerde de koruma altında olan çiçeğimizi kendi seralarımızda Gen Bankası gibi yetiştirip, kendimize has bir şekilde de Gölbaşı'ndaki parklarımızda kullanacak hale geleceğiz" diye konuştu. 'SEVGİ ÇİÇEĞİ GÖLBAŞI'NIN SİMGESİ' Vatandaşların bu çiçek hakkında fazla bilgisi olmadığını belirten Başkan Duruay, "Vatandaşımız bahçesini sürmüş, oraya domates biber ekmiş. Ama biz bunu koruyacağız. Gölbaşı olarak bu bizim simgemiz" dedi. Duruay, birçok anlamlı olayın kutlandığı 20 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasındaki bu zaman dilimini 'Sevgi Ayı' ismiyle andıklarını da belirtirken, "Sevgi ayında bu nadide çiçeği ilçemizdeki farklı noktalarda daha fazla yetiştirmek suretiyle sevginin gerek ilçemiz, gerekse ülkemizde daha da çoğalması için gerekli tüm gayreti göstermeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Gölbaşı Esnaf Odası eski Başkanı Hulusi Gürpınar ise Sevgi Çiçeği'nin 2009 yılında Viyana'da Dünya Endemikler Kraliçesi seçildiğini kaydetti. Gürpınar, "Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın desteğiyle nesli giderek tükenmekte olan Sevgi Çiçeği'nin tohumlarını bu alana ektik ve Sevgi Çiçeği açtı" dedi.