(Görüntülü Haber)Necmettin Erbakan için anma

Haber: istanbul Erbakan Vakfı, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla Abdi İpkeçi Spor Salonu'nda anma programı düzenlendi. “Aldanmayan, aldatmayan merhum Erbakan Hocamızı Anma ve Anlama" adıyla düzenlenen anmaya yüzlerce kişi katıldı. Gecede Erbakan Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan da bir konuşma yaptı.