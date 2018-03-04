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(Görüntülü Haber) Necmettin Erbakan anıldı

Haber: istanbul Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan vefatının 7. yıl dönümünde, Erbakan Vakfı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği "Konuştuğunu yapan adam: Prof. Dr. Necmettin Erbakan" başlıklı etkinlikle anıldı. Anmada...

Haber: istanbul Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan vefatının 7. yıl dönümünde, Erbakan Vakfı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği "Konuştuğunu yapan adam: Prof. Dr. Necmettin Erbakan" başlıklı etkinlikle anıldı. Anmada konuşan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "O mazlumlarınve ezilenlerin umuduydu, o zalimleri ve siyonistleri titreten Erbakan'dı. Onunsaçındaki her bir ak düşmüş tele baktığınızda Kudüs'ü, Çeçenistan'ı, Bosna'yı,Keşmir'i, Arakan'ı görmeniz mümkündür. Yolu peygamberlerin yoluydu" dedi. Hocalarının davasından vazgeçmeyeceklerini belirten Erbakan, "Erbakan Vakfımız, 'Erbakan'ı ve onun davasını, Erbakanca düşünmeyi tarihe gömüp üzerine beton dökeceğiz' diyen anlayışa karşı en güçlü ve tek başkaldırıdır. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda milli silahların kullanılabilmesi 40 sene önce Erbakan hocamızın kurmuş olduğu ASELSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşların çalışmalarının neticesindedir. İşte yeniden büyük Türkiye böyle kurulur, işte konuştuğunu yapan lider böyle olur. Erbakan deyince laf değil icraat konuşulur. Erbakan Vakfı milli görüşün şahlanış hareketidir. Siyonistlerin bu sebeple vakıf çalışmalarını yakından takip ediyor. Ne pahasına olursa olsun, karşımıza ne kadar engel, ne kadar zorluk koyarlarsa koysunlar, en kısa zamanda geleceğiz ve Türkiye'yi gösterdiğin hedeflere ikinci 40 yılda bizler ulaştıracağız inşallah" diye konuştu. Erbakan konuşmasının sonunda 'milli görüş yemini' etti, salondakiler de yemini tekrarladı.

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