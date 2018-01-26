Esra AKSU/SİNOP, () - KAREDENİZ'de bulunan NATO'nun daimi deniz görev gruplarından Türkiye, İngiltere ve Romanya'ya ait savaş gemileri Sinop Limanı'na demir attı. Karadeniz'de bulunan İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu isimli savaş gemileri Sinop'a gelerek limanda bulunan iskeleye demir attı. 4 gün kette kalacak olan savaş gemileri kısa sürede vatandaşların dikkatini çekerken polis ekipleri tarafından da bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla savaş gemilerini görüntüledi.
(Görüntülü Haber) NATO savaş gemileri Sinop'a demir attı
Esra AKSU/SİNOP, () - KAREDENİZ'de bulunan NATO'nun daimi deniz görev gruplarından Türkiye, İngiltere ve Romanya'ya ait savaş gemileri Sinop Limanı'na demir attı. Karadeniz'de bulunan İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H...
26 Ocak 2018 Cuma 18:53
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