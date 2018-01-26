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(Görüntülü Haber) NATO savaş gemileri Sinop'a demir attı

Esra AKSU/SİNOP, () - KAREDENİZ'de bulunan NATO'nun daimi deniz görev gruplarından Türkiye, İngiltere ve Romanya'ya ait savaş gemileri Sinop Limanı'na demir attı. Karadeniz'de bulunan İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H...

Esra AKSU/SİNOP, () - KAREDENİZ'de bulunan NATO'nun daimi deniz görev gruplarından Türkiye, İngiltere ve Romanya'ya ait savaş gemileri Sinop Limanı'na demir attı. Karadeniz'de bulunan İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu isimli savaş gemileri Sinop'a gelerek limanda bulunan iskeleye demir attı. 4 gün kette kalacak olan savaş gemileri kısa sürede vatandaşların dikkatini çekerken polis ekipleri tarafından da bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla savaş gemilerini görüntüledi.

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