Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Nakliyeciler Sitesi'nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren pazarlıkların sonrasında anlaşma sağlanmıştı. Sadece 17 boş dükkanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım bugünlük tamamlandı. Polisin site çevresindeki önlemleri devam ediyor. Sitenin giriş ve çıkışlarına arama noktaları kuruldu. Resmi araçların dışında siteye araç alınmıyor.
(Görüntülü Haber) Nakliyeciler sitesindeki yıkımdan gündüz görüntüleri
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Nakliyeciler Sitesi'nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren pazarlıkların sonrasında anlaşma sağlanmıştı....
06 Ocak 2018 Cumartesi 10:03
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