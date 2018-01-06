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(Görüntülü Haber) Nakliyeciler sitesi'nde tahliye çalışması gerilimi (3)

* AMBARLAR ESNAFI, TIR VE KAMYONLARLA GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPILARINI KAPADI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL / İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Nakliyeciler Sitesi'nde, sabaha karşı tahliye ve yıkım işlemi gerilimi...

* AMBARLAR ESNAFI, TIR VE KAMYONLARLA GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPILARINI KAPADI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL / İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Nakliyeciler Sitesi'nde, sabaha karşı tahliye ve yıkım işlemi gerilimi yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahliye ve yıkım kararını uygulamak üzere önce çevik kuvvet ekipleri ambarlara gelirken, bir grup esnaf da bu uygulamaya karşı direndi. Akşam satlerinden itibaren ambarlar esnafı, site içinde grup halinde beklemeye başlarken, güvenlik güçleri de saat 03.00 sıralarında gelmeye başladı. Kendilerine yeni bir yer yapılmadan bu uygulamanın hayata geçemeyeceğini savunan esnaf, sloganlar atarak tepki gösterdi. Tırlar ve kamyonlarla ambarların giriş ve çıkış kapıları kapatılırken, çevik kuvvet ekiplerinin TOMA'larla geldiği, aynı zamanda iş makinelerinin de yer aldığı görüldü. Ambarlardaki bekleyiş devam ediyor.

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