(Görüntülü Haber) Naim Süleymanoğlu'nun adı spor salonunda yaşayacak

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()Tekirdağ'ın Ergene İlçesi Belediyesi, yaptırdığı, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adını verdiği spor salonu törenle açıldı. Süleymanoğlu'nun kızı Sezin Süleymanoğlu, "İnşallah bu salondan babam gibi Türk şampiyonlar yetişir" dedi. Ergene Belediyesi'nin Velimeşe Mahallesi'nde yaptırdığı ve vefat eden Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği kapalı spor salonun, Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin ile CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak,Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve davetlilerin katıldığı törenle açıldı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Türkiye'de örnek belediyelerden biri olduklarını, doğrunun ve vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "Görünen hizmetlerimizi var, görünmeyen hizmetlerimiz var. Görünmeyen hizmetlerimiz, sağlık hizmetlerinde vatandaşı evden alıyoruz ,tedavisini yaptırıp tekrar evine bırakıyoruz. Evde bakım hizmetlerimiz var. Biz belediyecilikte Türkiye'de örnek belediyelerdeniz. Bütün plan ve projelerimizi belediyenin resmi sitesinde mevcuttur. Bir de görülen hizmetlerimiz var. Sağlık Mahallesi Yeşiltepe'de yaklaşık 100 kilometre taşıma suyu 116 kilometre de kanal bulunmaktadır. Bunun dışında yol çalışmaları da devam ediyor. Yeşiltepe'de yaklaşık 10 km yol yaptık. Çalışmalarımız devam edecek ve yapılmayacak yol kalmayacak. Ergene hizmet binamızın tapusunu aldık. Naim Süleymanoğlu, bize gurur yaşattı. Türk bayrağını dünyada dalgalandırdı. Ona minnettarız. Onun adını sonsuza kadar yaşacağız" diye konuştu. Törene katılan Naim Süleymanoğlu'nun yakın dostu İsmail Karaca, "Selam altın yürekliler. Bugün büyük bir spor adamı Naim Süleymanoğlu için burada buluştuk. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Bu bölgeye çok güzel bir eser bıraktılar. 50 gün önce bizi ağlatan Naim, bugün ismi ile bizi güldürüyor" dedi. 'BABAM GİBİ SPORCULAR YETİŞİR' Naim Süleymanoğlu'nun kızı Sezin Süleymanoğlu, babasının adını taşıyan salondan şampiyonlar çıkmasının en büyük isteği ve arzusu olduğunu belirterek, "Bu güzel tesise babamın ismini verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu salondan babam gibi Türk şampiyonlar yetişir. Ben ve ailem sizlere minnettarız" dedi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Esin ve Sezin Süleymanoğlu kardeşlere günün anısına plaket ve çiçek takdim etti.