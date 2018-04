(Görüntülü Haber) Nabi Avcı: Mevlana'yı Konya'ya, Troia'yı Çanakkale hapsetmek doğru değil

BU yıl “Homeros, Troia, Destanlar ve Kahramanları” temasıyla düzenlenen Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'nin açılışına katılan Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve Türk Dünyası Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı, "Hz. Mevlana'nın Konya'da, Yunun Emre'nin Eskişehir'de olduğu gibi Troia'nın da Çanakkale için mahallileştirilme tehlikesi var. Oysa bu değerler sadece bir şehre hapsedilmemeli, her yere yayılmalı" dedi. Maltepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başlayan ve 3 gün sürecek etkinliğin açılışına; Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve Türk Dünyası Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, gazeteci, yazar Prof. Dr. Haluk Şahin ile yazar, şair ve çevirmen Prof. Dr. Cevat Çapan gibi önemli isimlerle birlikte çok sayıda akademisyen, üniversite ve lise öğrencisi katıldı. "TEKELCİ TUTUM DOĞRU DEĞİL" Festivalin açılışında konuşan Prof. Dr. Nabi Avcı, "Konya'da Hz. Mevlana, Eskişehir'de Yunus Emre'de olduğu gibi Troia'nın da mahallileştirilme tehlikesi var. Mevlana'yı sadece Konya'ya, Yunus Emre'yi ise sadece Eskişehir'e hapsetmek doğru değil. Tekelci bir tutum hoş değil. Bunu Troia yılı sebebiyle Çanakkale'den gelen arkadaşlara da söyledim ve eğer böyle yapacaksak bu işe hiç girmeyelim dedim. Ama bu festival, festivalde seçilen başlıklar, davet edilen konuklar gösteriyor ki Çanakkaleliler bu işi biliyor. Troia yılı umuyorum ki çok daha geniş açılımları olan, önümüzdeki yıllara da yansımaları olacak bir etkinlik olacak" diye konuştu. "ZENGİNLİKLERİMİZİ DÜNYAYA AÇMALI, GENÇ KUŞAKLARA AKTARMALIYIZ" Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ise konuşmasında, "Üzerinde yaşadığımız Anadolu ve Rumeli topraklarının yüz yıllardır birbirinden farklı insanlara, ürünlerine, kültürün çok farklı görünümlerine besin kaynağı olduğunu, son derece zengin kültür değerlerinin bu topraklarda var olduğunu biliyoruz. Hepsi şimdi bizim zenginliğimiz. Bu topraklarda yaşayanlar olarak hepsine bakmamız ve özen göstermemiz, hepsini dünyaya açmamız, genç kuşaklara aktarmamız gerekiyor" dedi. "ÇAĞDAŞ EDEBİYATIN İLK ROMANINDAN GÜNÜMÜZE NELER DEĞİŞTİĞİNİ ELE ALACAĞIZ" Festival konusunun "Troia" olması sebebiyle tüm ülkeye yayılmasını istediklerini belirten Roman Kahramanları Dergisi Yayın Yönetmeni ve festivalin genel koordinatörü Ömer Hasan, "Homeros'u ve destanları inceleyen dosyalar hazırladık. Edebiyatçılar tarafından Homeros'un İlyada'sı çağdaş edebiyatın ilk romanı olduğu kabul ediliyor. Biz de ilk romandan günümüze nereye geldiğimizi görmek istedik. Kazancakis'i o yüzden konu edindik. Kazancakis zaten Odysseia'nın devamını yazan bir romancı. Onun dışında destanları inceliyoruz. Günümüzdeki sözel destancıları inceleyen çalışmalar da var, oturumlarda bunları da sunacağız" diye konuştu. "GELENEKLERİMİZE DAHA FAZLA SAHİP ÇIKMALIYIZ" Çanakkale'de Troia konusunda uluslararası ve ulusal anlamda çok fazla etkinlik yapıldığını dile getiren Troia Vakfı yöneticisi ve Kazı Troia Heyeti üyesi Fecri Polat, "Destan, sözlü bir gelenek dilden dile, ezberle aktarılan bir gelenek. Troia, yıllarca devam ediyor 1200'lü yıllarda oluyor ve 500 yıl boyunca sözlü olarak aktarılıp milattan önce 700'lerde yazıya geçiriliyor. Bunun benzeri bir gelenek ozanlar tarafından Anadolu'da yaşatılıyor. İlyada'nın ve Homeros'un bir Anadolu kültürü olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu geleneklere biraz daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor" dedi. İSTANBUL-ÇANAKKALE ARASINA YAYILAN BİR FESTİVAL Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve İstanbul ile Çanakkale arasına yayılacak olan festival, Roman Kahramanları Dergisi ve Maltepe Üniversitesi öncülüğünde Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleşiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018'in “Troia Yılı” ilan edilmesi nedeniyle festivalin bu yılki konusu “Homeros, Troia, Destanlar ve Kahramanları” olarak seçildi. 11 ve 12 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek etkinliklere Maltepe Üniversitesi (Marma Otel), 13 Nisan Çanakkale programına ise Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı ev sahipliği yapıyor. “POLYKSENA” BELGESELİ DE İLK KEZ GÖSTERİLECEK “Homeros ve Troia”, “Homeros ve Destanlar”, “Polyksena ve Destanlar”, “Mitoloji, Masallar, Destanlar” gibi başlıklarla oturumların gerçekleşeceği festival kapsamında “Polyksena” belgeseli de ilk kez gösterilecek. Etkinlikte ayrıca "Homeros, Troia ve Destanları” konulu tablolardan oluşan Troia Resim Sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Festivalin Çanakkale ayağında ise bir dizi oturumla, belgesel gösterimi ve Troia Gezisi olacak.