(Görüntülü Haber) Müzisyenin evinde şaşırtan buz sarkıtı

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()Sibirya soğuklarının yaşandığı Kars'ta müzisyen Çetin Adıgüze'e ait evin doğal gaz borusundan bahçeye damlayan suyun oluştuğu buz sarkıt 3 metreyi buldu. Bir kolon şeklinde düz olarak aşağıdan yukarıya doğru büyüyen buz sarkıtı görenler şaşırdı. Çetin Adıgüzel, "Genelde çatılardan buz sarkıtları aşağı doğru uzarken, bu tam tersini yapmış. Çok da ilginç bir görüntüsü var" dedi. Buz sarkıtın şüddetli rüzgarda bile kırılmadığını belirten Adıgüzel, Kars yöresine ait anonim mani olan 'Ezizinem Kars Ayaz / Gece soğuk Kars Ayaz / Katip arzuhalimi / Götür sende Kars'a yaz' manisini akerdeon eşliğinde seslendirdi.