Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()Sibirya soğuklarının yaşandığı Kars'ta müzisyen Çetin Adıgüze'e ait evin doğal gaz borusundan bahçeye damlayan suyun oluştuğu buz sarkıt 3 metreyi buldu. Bir kolon şeklinde düz olarak aşağıdan yukarıya doğru büyüyen buz sarkıtı görenler şaşırdı. Çetin Adıgüzel, "Genelde çatılardan buz sarkıtları aşağı doğru uzarken, bu tam tersini yapmış. Çok da ilginç bir görüntüsü var" dedi. Buz sarkıtın şüddetli rüzgarda bile kırılmadığını belirten Adıgüzel, Kars yöresine ait anonim mani olan 'Ezizinem Kars Ayaz / Gece soğuk Kars Ayaz / Katip arzuhalimi / Götür sende Kars'a yaz' manisini akerdeon eşliğinde seslendirdi.
(Görüntülü Haber) Müzisyenin evinde şaşırtan buz sarkıtı
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()Sibirya soğuklarının yaşandığı Kars'ta müzisyen Çetin Adıgüze'e ait evin doğal gaz borusundan bahçeye damlayan suyun oluştuğu buz sarkıt 3 metreyi buldu. Bir kolon şeklinde düz olarak aşağıdan yukarıya...
09 Ocak 2017 Pazartesi 11:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.