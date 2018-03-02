(Görüntülü Haber) Muz üreticisi FETÖ'den tutuklandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan muz üreticisi Murat D., tutuklandı. Şüphelinin ikiz kardeşi psikolog Mukadder D.'nin de 'ByLock' kullandığı ve daha önce tutuklandığı kaydedildi. Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, muz üreticisi Murat D.'nin Zeytinada Mahallesi'ndeki evine baskın yapıldı. Gözaltına alınan Murat D., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işleminin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Murat D., adliyeye sevk edildi. Murat D., sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen Murat D., Alanya Cezaevi'ne gönderildi. İKİZ KARDEŞİ DE TUTUKLANMIŞ Diğer yandan, Murat D.'nin ikiz kardeşi psikolog Mukadder D.'nin de 'ByLock' kullandığı ve daha önce örgüt üyeliği suçundan tutuklandığı kaydedildi.