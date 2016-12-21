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(Görüntülü Haber) Mut ve Silifke'ye 15 yıl sonra kar yağdı

Murat SÖZERİ - Mehmet OKUR/ MUT-SİLİFKE(Mersin)() - MERSİN'in Mut ve Silifke ilçelerinde 15 yıl aradan sonra kar yağdı. Mut İlçesi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışında vatandaşlar, öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi....

Murat SÖZERİ - Mehmet OKUR/ MUT-SİLİFKE(Mersin)() - MERSİN'in Mut ve Silifke ilçelerinde 15 yıl aradan sonra kar yağdı. Mut İlçesi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışında vatandaşlar, öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. İlçenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sürerken, Sertavul Geçidi’nde ise araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Sabah saatleri itibari ile Silifke ve çevre mahallelerinde şiddetli poyraz ile birlikte yağan kar, vatandaşları ve çocukları sevindirdi. Silifke Kalesi’nden itibaren Çamdüzü ve Gülnar İlçesi’ne kadar ayrıca, Göksu Vadisi’nden Mut’a kadar, Akyokuş’tan Uzuncaburç-Mara'ya kadar olan ilçenin tüm yerleşim alanları kar altında kaldı. Karın yağışını dört gözle bekleyen vatandaşlar, piknik alanı olan Çamdüzü ve Kıbrıs Şehitliği’ne çıkıp karla birlikte eğlenmenin tadını çıkardı.

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