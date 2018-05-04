(Görüntülü Haber) Mut'ta Türkçülük Günü yürüyüşü

Murat SÖZERİ MUT(Mersin) () Mersin'in Mut İlçesi'nde MHP'li belediye tarafından Türkçülük Günü Bayrak Yürüyüşü ve Atatürk Anıtı açılışı gerçekleştirildi. Yürüyüş ve açılış törenine Kaymakam Mehmet Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Ahmet Pek, MHP İlçe Başkanı Alpaslan Savaş Kır, ADD İlçe Başkanı Osman Susan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ilçe Başkanı Soner Kır ile vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa belediye tarafından özel baskılı tişört ve şapka dağıtılmasının ardından Cumhuriyet Caddesi, Atatürk güzergâhından yürüyüşe geçen ve Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganı atan grup, açılışı yapılacak olan Atatürk Anıtı'nın yapıldığı Hükümet Caddesi Emniyet Müdürlüğü binası yanına geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Ay yıldızlı Türk Bayrağı figüründe halkoyunları gösterisinin yapıldı. Burada konuşan Belediye Başkanı Yılmaz, 3 Mayıs Türkçülük gününün tüm ülkede coşkuyla kutlandığını belirterek, Türkçülük ilkesinin korunması ve yeni nesillere bu bilincin aktarılması adına etkinliğimizin temasını çok daha geniş tuttuk. Çünkü Göktürklerden günümüze çığ gibi büyüyen Türkçülük anlayışı, her geçen gün daha da anlam kazanıyor. Bu yılki etkinliğimizin temasında 3 Mayıs kahramanlarımız var, Cumhuriyete ve Ata'mıza bağlılık vurgumuz var, sizlere hediye ettiğimiz 1923 tişört ve şapkada sembolü olan, Afrin Zeytin Dalı Harekatı yiğitlerimiz var, 16 Türk Devleti var. Son Şehidimiz Ali Gümüş kardeşimle beraber Mutlu 16 şehidimiz var. 16 Şehidimiz, tarihe damga vurmuş 16 Türk devletinin her birine mübarek olsun dedi. Kaymakam Akyüz de, Atatürk ve milli mücadelenin Mut için çok önemli ve anlamlı oluğunu ifade ederek, Mutumuz Milli Mücadele döneminde Kuvayı Milliye?ye destek veren önemli ilçelerimizden bir tanesidir. Bunu neticesinde Gazi Mustafa Atatürk?ün tebrikine mazhar olmuş marka ilçelerden bir tanesidir diye konuştu. Daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi?ne yaptırılan Bilge Kaan Kitabesi, tarihteki Türk Devletlerinin bayraklarının yer aldığı Atatürk Anıtı?nın açılışı gerçekleştirildi. Ay yıldız figürünü oluşturan bir kız öğrenci de baygınlık geçirerek ambulansa götürüldü. Yürüyüş ve törene katılanlar olaysız dağıldı.