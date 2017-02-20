(Görüntülü Haber) Muş’taki kar festivalinde gençler eğlenceye doydu

MUŞ Gençlik Meclisi öncülüğünde Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen 2'nci Uluslararası Kar Festivali'ne katılanlar, eğlenceye doydu. Valilik, Belediye, Alparslan Üniversitesi ile Muş Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek verdiği Muş Kar Festivali'ne çok sayıda kişi katıldı. Güzeldağ Kayak Merkezi'nde yapılan organizasyonda kayak, voleybol ve paraşüt turnuvaları düzenlendi. Gençler, festivalde halay çekmeye doyamadı. Kar Festivali'ne katılanlara öğle vakti mangalda pişirilen sucuk- ekmek ve tatlı ikram edildi. Karı eğlenceye dönüştürdüklerini ve bu tarz etkinliklere önem vereceklerini belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, "Karın sefalet olmaktan çıkıp, eğlence aracı olduğunu bugün burada görüyoruz. Dostlarla, gönül dostlarıyla bu meydanda buluşmanın neşesini ve sevincini yaşıyoruz. Katkı sağlayan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.