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(Görüntülü Haber) Muş Valisi Yavuz köylerde

MUŞ Vali Seddar Yavuz, Varto İlçesi'ne bağlı köylerde kar temizleme çalışmalarını, okulları denetledi ve halka sohbet etti. Vali Yavuz, "Kıyamete kadar kimse bir daha barış sürecini beklemesin" dedi. İl Jandarma Komutanı Albay İsmail...

MUŞ Vali Seddar Yavuz, Varto İlçesi'ne bağlı köylerde kar temizleme çalışmalarını, okulları denetledi ve halka sohbet etti. Vali Yavuz, "Kıyamete kadar kimse bir daha barış sürecini beklemesin" dedi. İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte Varto'ya gelen Vali Seddar Yavuz, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın ile kurum amirleri tarafından karşılandı. Varto'ya bağlı Yukarı Alagöz Mahallesi, Dallıöz, İlbey, Çayçatı, Ölçekli Kaynarca, Kolan, Çaylar, Beşikkaya, Güzelkent köyleri ile Güllüce mezrasına giden Vali Yavuz, cemevleriyle taziye evlerinde köy muhtarları ve burada bulunanlarla bir araya geldi. Okulları, yolları, denetleyen Vali Yavuz, vatandaşların sorunlarını dinledi. Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmalarda terör örgütü PKK'nın elleri ve ayaklarının kırıldığını bildirdi. İyi niyetle devletin yürütmüş olduğu barış ve kardeşlik projesinin istismar edildiğine işaret eden Vali Yavuz, şöyle konuştu: "Kıyamete kadar kimse bir daha barış sürecini beklemesin. Kamu düzeni ve güvenliğini mutlaka sağlayacağız. Asla taviz vermeyiz. Vatandaşımıza şefkat göstermeye devam edeceğiz."

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