(Görüntülü Haber) Muş'un köyünde çiçek hastalığı karantinası

MUŞMuş'un Varto ilçesine bağlı Kayalıdere köyü, küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 21 günlük karantinaya alındı. Varto ilçesinin Kayalıdere köyünde besicilik yapan Tufan Er'e ait koyun ve kuzular peş peşe telef olmaya başladı. Hayvan ölümlerinin önüne geçemeyen Er, durumu Varto Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdi. Giden veteriner hekimler, hayvanlarda çiçek hastalığı olduğunu tespit edince köyü karantinaya alıp hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı. 15 gün içinde 45 kuzu ve 25 koyunun telef olduğunu ifade eden Tufan Er, her gün 5, 6 hayvanın öldüğünü söyledi. Tufan Er, "Toplam 70 koyun ve kuzumuz telef oldu. Ölümler aralıksız devam ediyor. Hasta olmayan hayvanları ayrı tutuyoruz ancak ölümlerin önüne geçemiyoruz. Hastalığın tedavisi olmadığı için sadece hastalığı hafifletecek ilaçlar veriyoruz" dedi. Hayvanları yerinde muayene eden Veteriner Hekim Yasin Aydın ise yaptığı açıklamada, ihbar üzerine köye geldiklerini, hasta olan hayvanlardan gerekli numuneler alındığı belirterek, "Numuneleri Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdik. Numune sonucu gelmeden kesin bir hastalık üzerinde duramayız. Bölgede olası bir yayılmayı önlemek için 10 kilometre yarı çapında köyü karantinaya aldık" diye konuştu. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ergün Çolakoğlu köye giden veteriner hekimlerin hastalıklı hayvanlardan numuneler aldığını ve numuneleri Elazığ'a gönderdiklerini belirtti. Çolakoğlu, "Çiçek hastalığı küçükbaş hayvanlarda görülen bir hastalık türüdür. Yetiştiricimiz hayvanlarının telef olduğunu belirterek bize müracaatta bulundu. Biz de köye veteriner hekimlerimizi gönderdik. İlk intiba çiçek hastalığı olduğu yönünde. Numuneler sonuçları gelince hastalığın ne olduğu ortaya çıkacaktır. Biz de her ihtimale karşı köyü 3 kilometre koruma ve 10 kilometre gözetim olmak üzere 21 günlük karantinaya aldık. Şu anda köye hayvan girişi ve çıkışları yasaklanmış durumda" dedi. Besicilere uyarlarda da bulunan Çolakoğlu, "Hayvan sahiplerimiz, aşıları düzenli olarak yaptırmalıdır. Aksi halde hayvanların hastalıklara karşı bağışıklığı düşer. Biz sürekli hayvan yetiştiricilerimizi hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele konusunda bilgilendiriyoruz. Hayvanların aşıları vaktinde yapılmış olsaydı bugün bu durum ortaya çıkmazdı. Hayvan sahiplerimiz, hayvanlarının hastalanmasını beklemeden de sürekli kurumumuzla irtibat halinde olmaları halinde veteriner hekimlerimiz kendilerine her türlü konuda yardımcı olacaktır" diye konuştu.