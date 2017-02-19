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(Görüntülü Haber)Muş'ta il kez yamaç paraşütü yapıldı

Eser AYDIN/MUŞ, () - TÜRKİYE'nin çetili bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren 4 kulübün sporcuları Muş'ta ilk kez yamaç paraşütü yaparak gökyüzünü renklendirdi. Muş Belediyesi tarafından kayak merkezinde bu yıl ikincisi yapılan...

Eser AYDIN/MUŞ, () - TÜRKİYE'nin çetili bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren 4 kulübün sporcuları Muş'ta ilk kez yamaç paraşütü yaparak gökyüzünü renklendirdi. Muş Belediyesi tarafından kayak merkezinde bu yıl ikincisi yapılan 'Kar Festivali' öncesi düzenlenen yamaç paraşütü gösterisi ilgiyle izlendi. Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan gelen 15 yamaç paraşütçünün gökyüzündeki gösteri kent merkezinden de izlendi. Festivale katılımlarındaki amaçlarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu tür sporların daha çok yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu belirten Elazığ Sportif Havacılık Kulübü Basın Sözcüsü Derya Avcı, "Kayak merkezinde iki gündür yamaç paraşüt gösteri yapıyoruz. Bu etkinlik Muş'ta ilk kez düzenleniyor. Amacımız gençleri tetiklemek, gençlerin bu spor dalı ile ilgilenmesini sağlamak" diye konuştu. Muş Kayak Merkezi Tesis İşletmecisi Seyfetullah Olcay da, Muş'ta kayağın yanında yamaç paraşütü sporunun yapılmasını sağlamak ve gençleri bu spora yöneltmek adına yamaç paraşütü gösterilerine sponsor olduklarını söyledi.

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