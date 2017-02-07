(Görüntülü Haber) Muş- Bingöl karayolunda olağanüstü çaba

(Haber- kamera: MUŞ, ()Kar kalınlığının bir metreden fazla olduğu Muş- Bingöl karayolunda Karayolları ekipleri, olağanüstü çaba harcıyor. Son yağan kar ve tipi nedeniyle Muş- Bingöl karayolunda ulaşımın zaman zaman durduğunu anlatan Karayolları 13'üncü Bölge Şefliğinden yetkililer, 16 kişilik ekibin karayolunu kardan temizlemek için 3 günden beri 'gece- gündüz' demeden çalıştığını bildirdiler. Yetkililer, "Kar kalınlığı yer yer birkaç metreyi buluyor. Tisi, sis, kar yağışı çalışmalarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Muş- bingöl karayolu ne zaman tamamen kardan temizlenirse o zaman evlerimize gönül rahatlığı ile gideceğiz" diye konuştular.