(Haber- kamera: MUŞ, ()Kar kalınlığının bir metreden fazla olduğu Muş- Bingöl karayolunda Karayolları ekipleri, olağanüstü çaba harcıyor. Son yağan kar ve tipi nedeniyle Muş- Bingöl karayolunda ulaşımın zaman zaman durduğunu anlatan Karayolları 13'üncü Bölge Şefliğinden yetkililer, 16 kişilik ekibin karayolunu kardan temizlemek için 3 günden beri 'gece- gündüz' demeden çalıştığını bildirdiler. Yetkililer, "Kar kalınlığı yer yer birkaç metreyi buluyor. Tisi, sis, kar yağışı çalışmalarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Muş- bingöl karayolu ne zaman tamamen kardan temizlenirse o zaman evlerimize gönül rahatlığı ile gideceğiz" diye konuştular.
(Görüntülü Haber) Muş- Bingöl karayolunda olağanüstü çaba
(Haber- kamera: MUŞ, ()Kar kalınlığının bir metreden fazla olduğu Muş- Bingöl karayolunda Karayolları ekipleri, olağanüstü çaba harcıyor. Son yağan kar ve tipi nedeniyle Muş- Bingöl karayolunda ulaşımın zaman zaman durduğunu anlatan...
07 Şubat 2017 Salı 12:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.