(Görüntülü Haber) Muratpaşa'daki arsa satış ihalesi sakin başladı

Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜLANTALYA-) ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki 139 parselinin satış ihalesi sakin başladı. Muratpaşa Belediyesi, Ermenek'teki 139 taşınmazını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. Sayının çok olması dolayısıyla ihale 3 güne bölündü. İlk 45 taşınmazın ihalesi saat 09.30'da başladı. Daha önce gerçekleştirilen ihalelerde gerginliğin çıkması nedeniyle polis ekipleri ihalenin yapıldığı merkezde geniş güvenlik önlemi aldı. Bariyerlerle kapatılan merkezin çevresinde belediye çalışanları, zabıta aracından yaptıkları anonsları parsel numaralarını okuyarak katılımcıları içeriye aldı. ALİ BAHAR DA İHALEYE KATILDI Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkan adaylarından Ali Bahar da ihaleye katılanlar arasında yer aldı. 4 ihaleyi alan Bahar, ihalesini kazandığı parsellerin babasına ait olduğunu söyledi. Belediye bugüne kadar söz konusu mahalle için 7 ihale gerçekleştirdi. 1200 üzerindeki parsel için bugüne kadar 860 kişi arsa aldı. Gecekonduların yer aldığı mahallede vatandaşlar yaklaşık 30 yıldır oturdukları arsaların ihalesinde kendilerine öncelik verilmesini istiyor. 263 VATANDAŞIN EVİ KAMU ALANINDA Mahalle muhtarı Hüseyin Elmalı tapu sorununun yıllardır devam ettiğini söyledi. Mahallesinde kamu alanı olarak görülen bazı bölgelerde 263 vatandaşın evi olduğunu dile getiren Elmalı, bu vatandaşların mağdur olduğunu iddia etti. Elmalı, Bu 263 kişiyi sokağa mı atacağız Vatandaş diken üstünde, mağduriyetlerin giderilmesi için destek bekliyoruz. İhalede yer alamayan mahalleli belediyenin projesinden sonra sokakta kalacak dedi.