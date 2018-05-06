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(Görüntülü Haber) Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akını

MURADİYE (Van), () - VAN'ın Muradiye ilçesinde bulunan, her yıl binlerce yerli- yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, hava sıcaklığının artmasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta...

MURADİYE (Van), () - VAN'ın Muradiye ilçesinde bulunan, her yıl binlerce yerli- yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, hava sıcaklığının artmasıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye Şelalesi'ne, bahar ayında ziyaretçiler gelmeye başladı. Şelale, özellikle İzmir, Antalya, Adana, Ankara  ve İstanbul gibi batı illerinden gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Şelalenin konuklarından biri de İzmir'den Muradiye'ye gelin olarak gelen Tuğba Bilici oldu. İzmir'de tanıştığı Muradiyeli Tuğrul Bilici ile evlenen Tuğba Bilici, şelaleyi görünce hayran kaldığını belirterek, "Bu manzarayı görünce çok mutlu oldum. Eşimi ve ailesini çok sevdim" dedi. Eşi Tuğrul Bilici ise "İzmir'de düğün yaptık. Daha sonra memleketim olan Muradiye'deki ailemin evine gelerek, burada da düğünümüzü yaptık. Muradiye Şelalesi'nin güzelliğini eşime birçok kez anlattım. Bu yüzden eşimin, şelaleyi görmesini istedim. Bu da bizim için güzel bir anı oldu" diye konuştu.

Şelaleyi görmek için Ankara’dan gelen bir grup üyeleri ise Doğu Anadolu Bölgesi'nin coğrafya olarak doyumsuz güzelliğe sahip olduğunu söyledi.
 

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