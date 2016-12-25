MURADİYE (Van), () - VAN'ın Muradiye İlçesi'ndeki Muradiye Şelalesi'nin büyük bir kısmı buzlarla kaplandı. Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, son günlerde hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle buza döndü. 15 metre yüksekliğinde buzlarla kaplanan ve Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle görenleri büyüleyen şelale, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.
(Görüntülü Haber) Muradiye Şelalesi dondu
MURADİYE (Van), () - VAN'ın Muradiye İlçesi'ndeki Muradiye Şelalesi'nin büyük bir kısmı buzlarla kaplandı. Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, son günlerde hava sıcaklığının...
25 Aralık 2016 Pazar 13:17
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