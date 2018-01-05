Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

(Görüntülü Haber) Münir Özkul'un kızından açıklama (3)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL Usta oyuncu Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybetti. Özkul'un vefat ettiği Cihargir'deki evinin önünde kızı Güner Özkul açıklama yaptı. Güner Özkul, "Zaten biliyorsunuz...

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL Usta oyuncu Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybetti. Özkul'un vefat ettiği Cihargir'deki evinin önünde kızı Güner Özkul açıklama yaptı. Güner Özkul, "Zaten biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne hazırlanmış olduk" dedi. Cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren Güner Özkul, "Büyük bir ihtimalle Zincirlikuyu'ya defnedilecek. Pazar gününü düşünüyoruz. Çok küçük bir ihtimal pazartesi günü. Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlecek daha sonra Teşvikiye Camii'nden uğurlayacağız" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan