Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL Sabah saatlerinde hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul'un cenazesi evden çıkarıldı. Özkul'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Bu sırada yakınları gözyaşlarına boğuldu.
(Görüntülü Haber) Münir Özkul'un cenazesi evden çıkarıldı
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL Sabah saatlerinde hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul'un cenazesi evden çıkarıldı. Özkul'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Bu sırada yakınları gözyaşlarına...
05 Ocak 2018 Cuma 15:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.