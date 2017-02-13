(Görüntülü Haber) Mumlarla evi yakan aşık, veda ederken tedbirli davrandı

BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde, yatağın üzerinde mumlarla ismini yazdığı sevgilisinden özür dilerken evi yakan maden işçisi 30 yaşındaki Tanju Korkmaz, bu kez boş odada fayans üzerinde mum yakıp sevgilisine veda etti. Tanju Korkmaz, geçen 14 Ocak 4'üncü kattaki evinde yatağa serdiği battaniyenin üzerine mumlarla sevgilisinden özür dilemeki istedi. Tanju Korkmaz, 'Özür dilerim Ayşem' yazdığı mumları yakarak lavobaya gittiği sırada yangın çıktı. Evde suların kesik olması nedeniyle Tanju Korkmaz'ın müdahale edemediği yangın, itfayenin çalışmasıyla söndürülmüş, ancak evde büyük hasar oluşmuştu. Yangının basına yansıması ardından Beyaz Show'a konuk olan Tanju Korkmaz, eski sevgilisinin daha güzel olduğunu söylemesi üzerine sevgilisinin kendisine küstüğünü, bu yüzden mumlarla özür dilemek isterken evi yaktığını söyledi. Tanju Korkmaz, programda Ayşe ile evlenmek istediğini de söylemişti. BU KEZ FAYANS ÜZERİNDE YAKTI İlçede başka bir ev kiralayan Tanju Korkmaz, ayrılma kararı aldığı sevgilisine yine aynı yöntemle veda etti. Ancak Korkmaz, bu kez yangın riskine karşı tedbir alıp mumları yatak yerine boş odada fayans zemin üzerinde yaktı. 184 mumu yakıp yan yana koyarak 'Hoşçakal Ayşe' yazan Korkmaz, bunu videoya çekip sosyal medya hesabında paylaştı. Tanju Korkmaz videoda sevgilisine, "Sevgili Ayşe; seninle 5 ay bir süre geçirdik. Bu süre içinde hiçbir şekilde mutlu olamadık. Bana değer vermediğini düşünüyorum. Ve o yüzden senden ayrılma kararı aldım. Bunu sana telefonla söyleyemedim. O yüzden burada söylüyorum. Ve hoşçakal Ayşe diyorum. Benim sana verdiğim değer yükseklerde gezerken, seninki aşağılarda geziyordu. Umarım evde kalmazsın" diyerek veda etti.