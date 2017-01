(Görüntülü Haber) Mülteci ölümleri almamanağı hazırladılar

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'de Halkların Köprüsü Derneği'nin gönüllüleri tarafından hazırlanan 'Kıyıya Vuran İnsanlık ve Almanak 2015 Kitabı Raporu' düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. 'İş cinayetleri almanağı' kitabının dağıtım görevinde bulunanların önerisi üzerine mülteci ölümleri için almanak hazırladıklarını belirten Ercan Ergiçay, fikrin oluşmasında en büyük etkenin saha çalışmaları sırasında tanık olunan hayatlar olduğuna dikkat çekti. Halkların Köprüsü Derneği gönüllüleri, mülteci ölümlerine dikkat çekmek 'Kıyıya Vuran İnsanlık ve Almanak 2015 Kitabı Raporu' adı verilen bir çalışma yaptı. Çalışmalar toplanıp almanak haline getirildi. Basımı yapılan almanağın tanıtımı yapıldı. Tanıtıma, almanağa katkı sağlayan Prof. Dr. Cem Terzi, Özcan Gülhan, Halime Özçelik, Ercan Ergiçay, Anıl Gökpek, Gülistan Sultan, Eser Ceylan ve Nevruz Seyitoğlu ile dernek gönüllüleri katıldı. Açıklamayı yapan Ergiçay, 'İş cinayetleri almanağı' kitabının dağıtım görevinde bulunanların önerisi üzerine mülteci ölümleri için almanak hazırladıklarını söyledi. Almanak fikrinin olgunlaşmasında saha çalşmalarında karşılaşılan hayatların bu etkisi olduğuna dikkat çeken Ergiçay, "Belki de Basmane sağlık taramalarında ve gıda yardımlarında bir gün tanıştığımız bir mülteci ailenin bir sonraki gün gazetelerde yayınlanan ölüm haberlerindeki isimsiz fotoğraflarını görmek bizi itti bu hayatları anlatmaya. Belki de gitmek için bütün varını yoğunu bir kaçakçıya teslim etmiş insanların birçok yakınını denizlerin dipsiz derinliklerinde bırakarak döndüklerini görmek bizi itti bu resmi kaydı oluşturmaya. Belki de daha 5 yaşında hayatın bütün acımasızlığını yaşamış bir çocuğun gözlerinden çıktık yola. Belki de bilinsin diye annesiz çocuklar, belki de aydınlansın diye bu uluslararası cinayetler, belki de çıkarılsın diye bütün kimliksiz cesetler deniz diplerinden. Belki de yazılmadığı için yazmak ve not bırakmak bizlere ve bizden sonra geleceklere. Çalışmalarımızda ulusal ve yerel gazetelerin mülteci ölümleri hakkında yaptığı haberlerin tutarlı olmadığı tespit edildi. Özellikle medyanın dili hakkında bir bölümün kesinlikle yer alması gerektiğini düşündük; çünkü okuduğumuz haberler ne kadar can yakıcıysa haberlerin dili de bir o kadar can yakıcıydı. Mültecilere nasıl bakıldığını, nasıl araçsallaştırıldığını bir yıllık haber analizinde çok net bir şekilde gördük" dedi. Tanıtımda, yalnızca 2015 yılında Ege Denizi'nde 484 mültecinin hayatını kaybettiği ve 206'sının da kaybolduğuna dikkat çekildi.