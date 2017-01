(Görüntülü Haber) ‘Mülteci Kadınlar’ temalı Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu (2)

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - SABANCI Vakfı'nın, "Kısa Film Uzun Etki" ismiyle ilk kez düzenlediği kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınmasını ve sinemanın yaratıcı bakışıyla toplumsal konularda farkındalık ve bilinç oluşturulmasını amaçlayan Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. "Mülteci Kadınlar" temalı yarışmaya başvuran 126 filmden ön değerlendirmeyi geçen 15 film arasından ödüle hak kazananları Emin Alper, Tuba Büyüküstün, Ebru Ceylan, Stefan Arsenijevic ve Guy Seligmann'dan oluşan jüri belirledi. "TOPLUMSAL KALKINMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN KONULARDA İLK ADIM, GENİŞ KİTLELERDE FARKINDALIK YARATMAK" Güler Sabancı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Charles Darwin'in bilim ve sanatın önemini ifade ettiği sözüne atıfta bulunarak, "Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar.' Biz de Sabancı Vakfı olarak çalışmalarımızla toplumun bu iki kanadını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Son 10 yıldır hibe programları yapıyor ve hibe programları ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunuyoruz. Daha da önemlisi toplumsal gelişmenin anahtarı olan sivil toplumun gelişmesini destekliyoruz. Toplumsal kalkınma ile ilgili geliştirilmesi gereken konularda ilk adım, hiç şüphesiz ki geniş kitlelerde farkındalık yaratmakla başlıyor. Sosyal meselelerin sanat yoluyla ele alınmasının da konunun geniş kitlelere yayılmasında çok etkili olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı. Kısa Film Yarışması ile toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınmasını sağlamayı, sinema sanatının yaratıcı bakış açısından yararlanarak farkındalık ve bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirten Sabancı, "İlk yılında yarışmamızın temasını 'mülteci kadınlar' olarak belirledik. Araştırmalar gösteriyor ki, dünyadaki mülteci nüfusunun yüzde 70'i kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Zorunlu sebeplerle ülkelerini terk eden kadınlar, çeşitli saldırı, şiddet ve tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlar. Mülteci kadınların ve tüm kadınların tehlikelerden korunması ve eşit haklara sahip olması için harekete geçmek gerekiyor. Bunun ilk adımı da yaşanan sorunları görünür kılmak ve bu sorunların herkes tarafından anlaşılmasını sağlamaktan geçiyor. İşte sinema sanatı orada devreye giriyor. Yarışmamıza başvuran her bir film çok kıymetli. Sanatçılara, onların ifade gücüne ve yaratıcılıklarına duyduğumuz güvenle, ortaya çıkan kısa filmlerin çözüme giden yolda bir adım olmasını temenni ediyoruz. Mülteci kadınların sorunlarını görünür kılan filmlerin, mülteci kadınların sesini dünyaya duyurmak için kısa ama etkili birer araç olacağına bütün kalbimle inanıyorum" diye konuştu. YARIŞMANIN BİRİNCİSİ "DUVAR" ADLI FİLMİYLE MUSTAFA KORAY POLAT OLDU "Duvar" filmiyle birinci olan Mustafa Koray Polat'a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim ederken, "Penaber" filmiyle ikinci olan Ramazan Kılıç'a ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, "Sınır" filmiyle üçüncü olan Ali Rıza Erdemir'e de ödülünü yarışmanın bu yılki mesajını oluşturan dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Reza Deghati verdi. Ayrıca mansiyon ödülüne layık görülen "Bir Hayatlık Göz" filminin yönetmenleri Melih Can Dürser ve Beyza Kaya da ödüllerini yarışmanın sanat yönetmenliğini yürüten Zeynep Atakan'dan aldı. Dereceye giren filmlerin birincisi 15 bin TL, ikincisi 10 bin TL, üçüncüsü 5 bin TL ile ödüllendirildi. POLAT'IN KONUŞMASI SABANCI'YI DUYGULANDIRDI Yarışmanın birincisi Mustafa Koray Polat, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, kendisinin de bir çocuğunun dünyaya geldiğini ve aldığı ödülü filminde rol verdiği mülteci kadının 4 çocuğunu yaşatmak için kullanacağını ifade ederken, Güler Sabancı'nın duygulandığı görüldü. GELECEK DÖNEMİN KONUSU "ÇOCUK İŞÇİLER" OLACAK Ödüllerin verilmesinin ardından ikinci yarışmanın teması açıklayan Sabancı, "Gelecek senenin temasını belirlerken yine sadece ülkemizde değil dünya boyutunda bir toplumsal sorunun, bir toplumsal yaranın üzerine basmak istedik. Gelecek senenin teması 'çocuk işçiler' oldu" dedi. ÖDÜL TÖRENİNDE ÜNLÜLER GEÇİDİ Birçok ünlü ismin katıldığı ödül töreni, Sabancı mavisi halıda ünlülerin geçidiyle başladı. Şenay Gürler, Hatice Aslan, Melisa Tapan ve Güneri Civaoğlu'nun yanı sıra iş dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri de ödül töreninde yer aldı. (FOTOĞRAF) -Genel - Türkiye-İstanbul - Orhan SENCER Metni Seçmek İçin Basın ‘Mülteci Kadınlar’ temalı Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu Orhan SENCER / İSTANBUL, () - SABANCI Vakfı’nın, “Kısa Film Uzun Etki” ismiyle ilk kez düzenlediği kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınmasını ve sinemanın yaratıcı bakışıyla toplumsal konularda farkındalık ve bilinç oluşturulmasını amaçlayan Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ”Mülteci Kadınlar” temalı yarışmaya başvuran 126 filmden ön değerlendirmeyi geçen 15 film arasından ödüle hak kazananları Emin Alper, Tuba Büyüküstün, Ebru Ceylan, Stefan Arsenijevic ve Guy Seligmann’dan oluşan jüri belirledi. “TOPLUMSAL KALKINMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN KONULARDA İLK ADIM, GENİŞ KİTLELERDE FARKINDALIK YARATMAK” Güler Sabancı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Charles Darwin’in bilim ve sanatın önemini ifade ettiği sözüne atıfta bulunarak, “Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar.’ Biz de Sabancı Vakfı olarak çalışmalarımızla toplumun bu iki kanadını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Son 10 yıldır hibe programları yapıyor ve hibe programları ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunuyoruz. Daha da önemlisi toplumsal gelişmenin anahtarı olan sivil toplumun gelişmesini destekliyoruz. Toplumsal kalkınma ile ilgili geliştirilmesi gereken konularda ilk adım, hiç şüphesiz ki geniş kitlelerde farkındalık yaratmakla başlıyor. Sosyal meselelerin sanat yoluyla ele alınmasının da konunun geniş kitlelere yayılmasında çok etkili olduğunu görüyoruz” ifadesini kullandı. Kısa Film Yarışması ile toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınmasını sağlamayı, sinema sanatının yaratıcı bakış açısından yararlanarak farkındalık ve bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirten Sabancı, “İlk yılında yarışmamızın temasını ‘mülteci kadınlar’ olarak belirledik. Araştırmalar gösteriyor ki, dünyadaki mülteci nüfusunun yüzde 70’i kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Zorunlu sebeplerle ülkelerini terk eden kadınlar, çeşitli saldırı, şiddet ve tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlar. Mülteci kadınların ve tüm kadınların tehlikelerden korunması ve eşit haklara sahip olması için harekete geçmek gerekiyor. Bunun ilk adımı da yaşanan sorunları görünür kılmak ve bu sorunların herkes tarafından anlaşılmasını sağlamaktan geçiyor. İşte sinema sanatı orada devreye giriyor. Yarışmamıza başvuran her bir film çok kıymetli. Sanatçılara, onların ifade gücüne ve yaratıcılıklarına duyduğumuz güvenle, ortaya çıkan kısa filmlerin çözüme giden yolda bir adım olmasını temenni ediyoruz. Mülteci kadınların sorunlarını görünür kılan filmlerin, mülteci kadınların sesini dünyaya duyurmak için kısa ama etkili birer araç olacağına bütün kalbimle inanıyorum” diye konuştu. YARIŞMANIN BİRİNCİSİ “DUVAR” ADLI FİLMİYLE MUSTAFA KORAY POLAT OLDU “Duvar” filmiyle birinci olan Mustafa Koray Polat’a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim ederken, “Penaber” filmiyle ikinci olan Ramazan Kılıç’a ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, “Sınır” filmiyle üçüncü olan Ali Rıza Erdemir’e de ödülünü yarışmanın bu yılki mesajını oluşturan dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Reza Deghati verdi. Ayrıca mansiyon ödülüne layık görülen “Bir Hayatlık Göz” filminin yönetmenleri Melih Can Dürser ve Beyza Kaya da ödüllerini yarışmanın sanat yönetmenliğini yürüten Zeynep Atakan’dan aldı. Dereceye giren filmlerin birincisi 15 bin TL, ikincisi 10 bin TL, üçüncüsü 5 bin TL ile ödüllendirildi. POLAT'IN KONUŞMASI SABANCI'YI DUYGULANDIRDI Yarışmanın birincisi Mustafa Koray Polat, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, kendisinin de bir çocuğunun dünyaya geldiğini ve aldığı ödülü filminde rol verdiği mülteci kadının 4 çocuğunu yaşatmak için kullanacağını ifade ederken, Güler Sabancı'nın duygulandığı görüldü. GELECEK DÖNEMİN KONUSU “ÇOCUK İŞÇİLER” OLACAK Ödüllerin verilmesinin ardından ikinci yarışmanın teması açıklayan Sabancı, “Gelecek senenin temasını belirlerken yine sadece ülkemizde değil dünya boyutunda bir toplumsal sorunun, bir toplumsal yaranın üzerine basmak istedik. Gelecek senenin teması ‘çocuk işçiler’ oldu” dedi. ÖDÜL TÖRENİNDE ÜNLÜLER GEÇİDİ Birçok ünlü ismin katıldığı ödül töreni, Sabancı mavisi halıda ünlülerin geçidiyle başladı. Şenay Gürler, Hatice Aslan, Melisa Tapan ve Güneri Civaoğlu’nun yanı sıra iş dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri de ödül töreninde yer aldı.