(Görüntülü Haber) Mukeddes nine, evini Atatürk müzesine çevirdi

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY EDİRNE,() EDİRNE'de yaşayan emekli 79 yaşındaki Mukaddes Çırak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisini iki katlı evinin her köşesine, bahçesine ve binanın dışına Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla donatarak yaşıyor. Almanya'da yıllarca fabrikada çalışan Mukaddes Çırak, 1985 yılında emekli olup memleketi Edirne'ye yerleşti. Çavuşbey Mahallesi'ndeki iki katlı evde oturan Çırak, babasından gördüğü Atatürk sevgisini evinin her köşesine yayarak adeta Atatürk Müzesi kurdu. İki çocuk annesi Mukaddes Çırak, evinin odalarına, pencere camlarına, balkonunu, bahçesine Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla donattı. Binanın dış cephesine dev Atatürk posteri asarak, Atatürk sevgisini gösteren Mukaddes Çırak da binlerce fotoğraflarının yanı sıra Atatürk'ü anlatan görüntülerin yer aldığı CD'ler ve kitaplarda bulunuyor. Evini gören Çırak'ın Atatürk'e olan hayranlığını görüyor. Annesi Fatma Kokeralp'ın Selanikli olduğunu ve Atatürk'ün oturduğu komşusu olduğunu belirten Mukaddes Çırak, Annem Atatürk'ü ve annesi Zübeyde Hanım'ı çok iyi tanıyordu ve komşulardı. Sonra annemler Edirne'ye yerleşti ardından da ben 1965 yılında işçi olarak Almanya'ya gittim. Burada da eşimle evlendim 1985 yılında da Edirne'ye yerleştim. Ancak Almanya'da yaşadığı zamanda içimde Atatürk aşkı vardı. Babamdan böyle gördüm ve bende Atatürk sevgimi hep yaşadım. Edirne'ye taşındığımdan beri Atatürk'ün ne kadar fotoğrafı, portresi varsa evime asmaya başladım. Hatta ilk eve girdiğimizde o zamanlarda önce ayna, süpürge ve Kuran-ı Kerim alınırdı, ben yanına Atatürk fotoğrafı da almıştım. Şimdi binlerce Atatürk fotoğrafım, kitapları, yazıları, görüntülerinin yer aldığı CD'ler evimin her köşesinde var dedi. TÜM RESMİ TÖRENLERE KATILIYOR İlerlemiş yaşına rağmen Edirne'de tüm resmi törenlerle elinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağıyla katılarak en ön önde yer alan Mukaddes Çırak, Atatürk'e hareket edildiğinde gözyaşlarına hakim olmadığını söyledi. Çırak, Evimde yer kalmadı ama yer buldukça asmaya devam ediyorum. Atatürk kendi için değil vatan için çalıştı. Şimdi Atatürk'e hakaret edildiğinde çok üzülüyorum. Bunların cezalandırmaları lazım şeklinde konuştu.