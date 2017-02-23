(Görüntülü Haber) Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan kişi adliyeye sevkedildi

KUNDAKÇI SUÇUNU RESMİ İFADESİNDE DE İTİRAF ETTİ Haber: Kamera: Ali AKSOYER- İhsan YALÇIN /İSTANBUL() Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali Aligül (39) sevk edildiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde de suçunu itiraf etti. Bir televizyon programında Abdülhamid'in torunu hakkında ileri geri konuştuğu için Müjdat Gezen'e kızdığını ve olayı gerçekleştirdiğini anlatan Mehmet Ali Aligül, iki sayfalık ifadesinin sonunda "pişman" olduğunu söyledi. Servis şoförü olduğu iddia edilen şüpheli sorgulanmak üzere önce İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Burada sorgulanan şüpheli olay sırasında kimseden emir almadığını tek başına olduğunu anlatarak “"Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" demişti. RESMİ İFADESİNDE DE İTİRAF ETTİ Terörle bir bağlantısı bulunamayınca Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Aligül'ün poliste verdiği resmi ifadesinde de suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde iki sayfa ifade veren Mehmet Ali Aligül'ün evli ve 4 çocuk babası olduğu, servis şoförlüğünün yanında Sigorta Acentalığı da yaptığı öğrenildi. "TELEVİZYON PROGRAMINDA MÜJDAT GEZEN'E KIZIP YAPTIM" Poliste verdiği ifadesinde yaklaşık 15 gün önce bir televizyon programına katılan Müjdat Gezen'in Abdülhamid'in torunu hakkında konuşmalarını beğenmediğini anlatan Mehmet Ali Aligül,., “Onun hakkında ileri geri konuştu. Bu sırada stüdyodan da gülüşme sesleri geliyordu. Bu olay kafama takıldı. Yaptığım olayı bu nedenle gerçekleştirdim" dedi. "TEK BAŞIMA YAPTIM" Polisteki ifadesinde olayı tek başına yaptığını söyleyen Mehmet Ali Aligül, “Olay gecesi 23.00 sıralarında tek başına evden çıktım. Evdekilere, biraz dolaşıp geleceğimi söyledim. Dışarı çıktıktan sonra önce bir benzin istasyonuna giderek elimdeki pet şişeye benzin aldım. Olay yerine geldim. Elimdeki benzini binanın dış çephesine döktükten sonra ateşe verdim" dedi. "EVİME DÖNÜM UYUDUM" Olay sırasında binanın boş olduğunu düşündüğünü söyleyen Mehmet Ali Aligül'ün “Alevler etrafı sarınca oradan ayrıldım. Evime döndüm. Hiçbir şey olmamış gibi yatıp uyudum" dediği öğrenildi. "PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ Daha önceden polis kayıtlarında herhangi bir suç kaydı bulunmayan Mehmet Ali Aligül'ün, ifadesinin sonunda yaptığı olaydan “Pişman" olduğunu söylediği belirtildi. Aligül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.