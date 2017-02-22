Çağatay KENARLI / İSTANBUL () - İSTANBUL polisi olayla ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve kunduklamayı gerçekleştiren kişi olduğu belirtilen şüphelinin kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
(Görüntülü Haber) Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanması
Çağatay KENARLI / İSTANBUL () - İSTANBUL polisi olayla ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve kunduklamayı gerçekleştiren kişi olduğu belirtilen şüphelinin kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
22 Şubat 2017 Çarşamba 20:38
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