(Görüntülü Haber) Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanması

Çağatay KENARLI / İSTANBUL () - İSTANBUL polisi olayla ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve kunduklamayı gerçekleştiren kişi olduğu belirtilen şüphelinin kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

22 Şubat 2017 Çarşamba 20:38