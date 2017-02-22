Çağatay KENARLI, İSTANBUL () - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan bir kişiyi Sancaktepe'de yakalayarak gözaltına aldı. Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni 20 Şubat Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kameralarından bir kişiyi tespit etti. TEM ekipleri, bunun üzerine operasyon düzenleyerek 39 yaşındaki M.A. Aligül'ü Sancaktepe'deki evinde gözaltına alındı. Aligül, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesinin burada alınacağı öğrenildi. Öte yandan; şüphelinin, sosyal medyadaki hesabından olayın ardından kundaklamayı övücü paylaşımlarda bulunduğu görüldü.
(Görüntülü Haber) Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı yakalandı
Çağatay KENARLI, İSTANBUL () - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan bir kişiyi Sancaktepe'de yakalayarak gözaltına aldı. Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni...
22 Şubat 2017 Çarşamba 19:40
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