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(Görüntülü Haber) Mühürlenen yurdun öğrencileri sokakta kaldı

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),() - Hatay’ın İskenderun İlçesi'nde Valilik tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenen Boncuk Kız Öğrenci Yurdu'nun öğrencileri, zor durumda kaldı. İskenderun Teknik Üniversitesi'de (İSTE)...

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),() - Hatay’ın İskenderun İlçesi'nde Valilik tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenen Boncuk Kız Öğrenci Yurdu'nun öğrencileri, zor durumda kaldı. İskenderun Teknik Üniversitesi'de (İSTE) okuyan öğrencilerin kaldığı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yurt hakkında, yaklaşık bir ay önce ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Valilik tarafından kapatma kararı verildi. Kurumun yöneticileri kapatma kararına uymayınca, öğrenciler yurtta kalmaya devam etti. Valilik kararı gereğince binanın mühürleneceği gün, öğrencilerin ilaçlama yapılacağı bahanesiyle yurttan uzaklaştırıldığı, görevlilerin gitmesinin ardından mühürün kırılarak, tekrar yerleştirildiği ileri sürüldü. POLİS KONTROLE GİTTİ Mühürlenen yurtta öğrencilerin kaçak olarak kalmaya devam ettiği ihbarı üzerine binaya giden polis ekipleri, 55 öğrenciyi dışarı çıkardı. Bazı öğrenciler ailelerini arayarak durumu bildirirken, bazıları da yurt görevlileri ile tartıştı. Yurda para ödeyip senet imzaladıklarını ancak sokakta kaldıklarını söyleyen öğrenciler, soruna çözüm bulunmasını istedi.

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