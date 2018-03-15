Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...

(Görüntülü Haber) Muhtarlar, destek için Afrin'e gitti

KARS’ın Selim ilçesindeki 53 köy muhtarı, Afrin’deki güvenlik güçlerine destek için kente özgü 2 ton kaşarla Hatay’a gitti. Ana sınıfı öğrencilerinin mektup ve termal çoraplarını da yanlarına alan muhtarlar, alkış ve dualarla...

KARS’ın Selim ilçesindeki 53 köy muhtarı, Afrin’deki güvenlik güçlerine destek için kente özgü 2 ton kaşarla Hatay’a gitti. Ana sınıfı öğrencilerinin mektup ve termal çoraplarını da yanlarına alan muhtarlar, alkış ve dualarla uğurlandı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törene Kaymakam Zafer Yiğit, Belediye Başkanı Coşkun Altun, Selim İlçesi Köy Muhtarları Derneği Başkanı Nizamettin Eksen ve yüzlerce vatandaş katıldı. Muhtarlar adına konuşan Oluklu Köyü Muhtarı Yaşar Çiftçi, "Burada bütün köylülerimiz ve muhtarlarımızın, hepimizin kalbi Afrin ile atmaktadır. İnşallah Afrin’e, çocuklarımızın yanına gidiyoruz. Onlarla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Allah devletimize, milletimize zeval, ziyan vermesin. Afrin’deki asker ve polisimize moral olması adına 2 tona yakın Kars kaşarı götürüyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Coşkun Altun da, yapılanın manevi olarak çok büyük destek olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Nizamettin Eksen'in organizasyonu, Kaymakam Zafer Yiğit ve Belediye Başkanı Coşkun Altun'un destekleriyle ilçeye bağlı 53 köyün muhtarı, yanlarındaki 2 ton Kars kaşarı ve anaokulu öğrencilerinin mektup ve termal çorap hediyelerini güvenlik güçlerine teslim etmek için dualar ve alkışlarla Hatay'a doğru yola çıktı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314