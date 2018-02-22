(Görüntülü Haber) Muhtarlar askere gitmek için dilekçe verdi
DÜZCE'de muhtarlar, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için yürüyüp, askere gitmek için dilekçe verdi. Düzceli muhtarlar, Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenledi. Düzce Belediyesi önünden...
22 Şubat 2018 Perşembe 17:37
DÜZCE'de muhtarlar, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için yürüyüp, askere gitmek için dilekçe verdi. Düzceli muhtarlar, Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenledi. Düzce Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Muhtarlar Derneği Başkanı Mansur Bilgin, Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Yaşar Çengel, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Düzce Belediyesi Mehter Takımı'nın eşlik ettiği muhtarlar, Askerlik Şubesi'ne kadar yürüdü. Muhtarlar, burada Şube Başkanı Yüzbaşı Serkan Savaş'a gönüllü askerlik için dilekçe verdi. Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Yaşar Çengel, "Düzceli muhtarlar olarak hazır asker olduğumuzu dile getirmek ve gerekirse askere gitmek için dilekçe veriyoruz. Düzce'de görev yapan 378 muhtarın dilekçesi var. Her zaman askerimizin yanındayız" dedi.
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