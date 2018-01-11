(Görüntülü Haber) Muhtarın 500 zeytin fidanını kökünden kestiler

İlker KILIÇASLAN- Celal KÖKÇÜOĞLU SARUHANLI (Manisa), () MANİSA'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi'nin Muhtarı Bilal Arslan'ın hazineden kiraladığı 20 dekarlık alan üzerinde diktiği 3 yaşındaki 500 zeytin fidanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir gecede kökünden kesildi. Muhtar Arslan, zeytin fidanlarının testere ile kesildiğini belirterek, zararının büyük olduğunu ifade etti. Kırsal Tirkeş Mahallesi'nde dün (çarşamba) sabaha karşı ortaya çıkan olay, şaşkınlık yarattı. Tirkeş Mahallesi Muhtarı Bilal Arslan'a ait, 20 dekarlık arazi üzerindeki 3 yaşındaki 500 adet zeytin fidanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kökünden kesildi. Açıklama yapan Arslan, araziyi 3 yıl önce hazineden zeytin yetiştirmek için kiraladığını belirterek, Sabah arazimin bulunduğu yoldan geçen işçiler beni arayarak 'Muhtarım senin tarlanda zeytinler kesilmiş' dedi. Ben o sıra evdeydim. Sonra, apartopar tarlama geldim. Zeytin fidanlarımın kesildiğini gördüm. Zeytin fidanlarıma çocuk gibi bakıyordum. Çocuk gibi büyütmüştüm. Mahalleli için birçok işler ve hizmetler yaptım. Herkese hizmeti eşit yaptım. Kimseyi ayırmadım. Bu da gösteriyor ki, başka birilerine biraz fazla iş yapamamışım. Daha çok hizmet verememişim. O nedenle zeytinimi kestiler. Fidanların hepsi testereyle kesilmiş. Kesilen fidanlar ise yerine bırakılmış. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum diye konuştu. ZARARINI AÇIKLADI Üç yıl boyunca zeytin fidanlarına çocuk gibi baktığını dile getiren Muhtar Arslan, zararının büyük olduğunu belirterek, Zeytin ağaçlarım gece kesildiği için kimsenin günahını alamam. Şikayetçi olacağım kimse yok. Zararım şu anda yaklaşık 20 bin TL. Ama bundan 2-3 yıl sonra bu fidanlar zeytin vermeye başladığında, 500 ağaçtan ben yılda yaklaşık 150 bin TL para alırdım. Şimdi tekrar dikilecek ve yine fidanların büyümesi beklenecek. Ardından zeytin vermesi beklenecek. Bu da yaklaşık 300 bin TL'ye mal oluyor diye konuştu. Zeytin fidanlarını kesenlerin yakalacağına inanmadığı için şikayette bulunmadığını dilye getiren Muhtar Arslan, yerlerine yenisini dikeceğini belirterek, Yeniden amele tutacağım ve yine 500 adet zeytin fidanı alacağım, sonra tekrar fidanları dikeceğim. 5 bin TL'ye fidanları alacağım, bunlara 3 sene baktığımda ise masrafım yaklaşık 50 bin TL'yi bulacak. Yine büyümelerini bekleyeceğim diye konuştu.