(Görüntülü Haber) Muhtardan temizlik kampanyası
HAKKARİ'nin Bağışlı Köyü muhtarı Selahattin Aydın, köylerine gelen misafirlerin çöp kokusundan rahatsız olmaması için, temizlik kampanyası başlattı. Muhtar Aydın, "Toplum olarak misafirperver bir halkız. Köyümüz, hemen hemen her gün...
11 Mart 2018 Pazar 17:47
HAKKARİ'nin Bağışlı Köyü muhtarı Selahattin Aydın, köylerine gelen misafirlerin çöp kokusundan rahatsız olmaması için, temizlik kampanyası başlattı. Muhtar Aydın, "Toplum olarak misafirperver bir halkız. Köyümüz, hemen hemen her gün misafir ağırlıyor. Gelen misafirlerin çöp kokusundan rahatsız olamamaları için temizlik çalışması başlattık" dedi. Hakkari'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bağışlı köyü girişine gelişi güzel atılan çöpler, köy muhtarını harekete geçirdi. Muhtar Selahattin Aydın'ın organizasyonuyla bir araya gelen köylüler, çöp yığınlarının bulunduğu bölgede temizlik çalışması yaptı. Köylüler, yaptığı temizlik kampanyasını da cep telefon kamerasıyla çekerek kaydetti. Bağışlı Köyü Muhtarı Selahattin Aydın, dışarıdan köylerine gelen misafirlerin çöp kokusundan rahatsız olmamaları için böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Köyümüz hemen hemen her gün misafir ağırlıyor.Gelen misafirlerin çöp kokusundan rahatsız olamamaları için köy sakinlerimizle birlikte böyle bir kampanya başlattık. Bundan sonra bunu aya bir yapacağız. Yaptığımız bu kampanya umarım diğer çevre köylere de örnek olur" dedi.
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