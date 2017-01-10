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(Görüntülü Haber) Muğla'ya 6 yıl sonra kar yağdı bazı ilçelerde okullar tatil edildi (2)

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'da 6 yıl aradan sonra bu sabah başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe, Seydikemer, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı....

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'da 6 yıl aradan sonra bu sabah başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe, Seydikemer, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Muğla- Marmaris Karayolu, saat 05.00'ten itibaren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda ulaşım, ekiplerin çalışması sonucu saat 10.00'dan itibaren normale döndü. Ülkenin batı kesiminde de etkili olan kar, 6 yıl aradan sonra Muğla il merkezine de yağdı. Bu sabah başlayan kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kartopu oynayan vatandaşlar, kardan adam yaptı. Telefonlarına sarılan vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirdi. Kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Menteşe, Seydikemer, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri ise kırsal mahallelerde ulaşıma kapanan yolları açmak için büyük çaba sarf ediyor. KARAYOLUNDA ULAŞIM 5 SAAT AKSADI Muğla- Marmaris Karayolu, Sakar Tepesi Mevkii'nde kar yağışı nedeniyle bugün saat 05.00'te ulaşıma kapandı. Yolda ulaşım, karayolu ekiplerinin çalışması ve yağışın yağmura dönmesi sonucu saat 10.00'dan itibaren normale döndü.

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