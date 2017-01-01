(Görüntülü Haber) Muğla Otomobilin çarptığı köpeğe hayvan severden kazaklı yardım

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS-(Muğla),() MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, otomobilin çarpıp kaçtığı 'Pitbull' cinsi ön ayağı kırılan köpek vatandaşın üzerinden çıkardığı kazak ile sarılarak veterinere götürüldü. Kordon Caddesi'nde, gece saat 00.30 sıralarında bir otomobil karşıdan karşıya geçen köpeğe çarparak hızla uzaklaştı. Olayı gören bir kadın yol ortasında yerden yatan köpeği kucağına alarak kaldırıma koydu. Soğuk nedeniyle titreyen 'Pitbull' cinsi köpeğe üzerinden çıkardığı kazağı sararak korudu. Yarım saat süreyle köpeği severek sakinleşmesini sağlayan kadın kucaklayarak 30 metre ileride bulunan Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirdi. Köpeği teslim alan polisler, zabıta ekiplerini aradı. Boynun da tasması bulunan Pitbull, gelen zabıta ekiplerine teslim edildi. Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bulunan veterinere teslim edilen köpeğin sağ ön ayağının kırık olduğu tedavi altına alındığı öğrenildi. Köpeğe yardım eden Eray Yılmaz, Bir araba çarpıp kaçmış. Bizlerde koruma altına aldık. Üşüdüğü için arkadaşım kazağını çıkartarak üzerini sardı. Ön ayağı kırılmış dedi.