(Görüntülü Haber) Muğla'daki kaza Hadise'yi ağlattı

İZMİR, () POP müziğin sevilen yıldızı Hadise, İzmir Optimum'da Anneler Günü'nde sevenleriyle buluştu. Hadise, Muğla'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 24 kişi için baş sağlığı dilerken gözyaşlarına boğuldu. İzmir Optimum AVM'de Anneler Günü etkinliği kapsamında konser vermeye hazırlanan şarkıcı Hadise, yaşanan üzücü olay dolayısıyla şarkı söylemek istemeyerek hayranlarına imza dağıttı. Etkinlik öncesi basın mensuplarıyla buluşan şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmakta zorlanan Hadise, açıklamasına geçtiğimiz günlerde Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca'dan yola çıkıp Muğla'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İzmirli 24 kişiye rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifa dileyerek başladı. Hüngür hüngür ağlayan şarkıcı, Anneler Günü'nde böyle üzücü bir olay yaşanması sebebiyle etkinlikte şarkı söyleyemeyeceğini dile getirdi. Sevenlerini kırmamak için sahneye çıkan Hadise, kendisini bekleyen binlerce hayranına imza dağıtarak bol bol fotoğraf çektirdi. Optimum'a akın eden Hadise hayranları, şarkıcının bu duyarlı davranışını takdir ederek alkışlarla destek verdi. 1 saat süren etkinlikte sevilen şarkıcının her yaştan hayranı kendisini görebilmek için birbiriyle yarıştı.