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(Görüntülü Haber) Muğla'da renkli 1 Mayıs kutlaması

MUĞLA'da, 13 ilçeden yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe yöresel kıyafetleriyle kadınlar büyük ilgi gördü. Menteşe ilçesinde düzenlenen 1 Mayıs...

MUĞLA'da, 13 ilçeden yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe yöresel kıyafetleriyle kadınlar büyük ilgi gördü.

Menteşe ilçesinde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Tertip Komitesi'nin çağrısı üzerine binlerce kişi, Atatürk Stadyumu altındaki boş arazide araya geldi. Siyasi partiler ve birçok sendikanın da katıldığı kutlamalar, 'İnsanca, Özgürce, Kardeşçe, Yaşam' adı verilen yürüyüşle başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş ve birçok ilçe belediye başkanının katıldığı yürüyüşte, 'Faşizme karşı omuz omuza', 'OHAL kaldırılsın', 'Direne direne kazanacağız', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları atıldı.

Kutlamalarda en fazla ilgiyi ise yöresel kıyafetleri yürüyen kadınlar çekti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo Kültürel Alanı'nda bir araya gelen işçiler, yerel sanatçıların verdiği konserler ile keyifli vakit geçirdi. Az sayıda polis ekibinin güvenlik önlemi aldığı kutlamalar, olaysız sona erdi.
 

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