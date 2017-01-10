(Görüntülü Haber) MUĞLA' DA 6 YIL SONRA YAĞAN KAR OKULLARI TATİL ETTİRDİ

Muğla- Marmaris Karayolu'nda ulaşıma kar engeli MUĞLA'da 6 yıl aradan sonra bu saat başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe, Seydikemer, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Muğla- Marmaris Karayolu, saat 05.00'ten itibaren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.Ülkenin batı kesiminde de etkili olan kar yağışı, 6 yıl aradan sonra Muğla il merkezine yağdı. Bu sabahtan itibaren yağan kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kartopu oynayan vatandaşlar, kardan adam yaptı. Telefonlarına sarılan vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirdi.Kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Menteşe, Seydikemer, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri ise kırsal mahallelerde ulaşıma kapanan yolları açmak için büyük çaba sarf ediyor. KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI Muğla- Marmaris Karayolu'nun Sakar Tepesi Mevkii ise bugün saat 05.00'ten itibaren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolu ekipleri, yolun çaılması için çalışma yürütüyor.