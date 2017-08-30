(Görüntülü Haber) MÜFTÜ SÜRGEÇ: KURBAN ETİNİN EN İYİSİNİ FAKİRLERE VERİN

( Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)KAHRAMANMARAŞ Müftüsü Celal Sürgeç, kesilen kurban etinin en iyi bölümünün fakirlere dağıtılması gerektiğini söyledi. Müftü Celal Sürgeç, Kurban Bayramı ve kurbanlıklarla ilgili müftülüğe gelen sorulara yanıt verdi. Kurbanları keserken onlara acı çektirilmemesi konusunda dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Sürgeç, vatandaşları çevreyi kirletmemeleri yönünde de uyardı. Kurbanlık hayvanın kesilmesinden etinin dağıtılmasına, taksitle ve kredi kartıyla kurbanlık alınmasına kadar birçok soruya cevap veren Sürgeç, şunları söyledi: "Bir insan babası, atası, dedesi için kurban kesebilir sevabını da onlara bağışlar. Şimdi 'Kurban edilecek hayvan bayıltılarak kurban edilebilir mi?' diye soruyor bir kısım vatandaşlarımız. Bayıltılarak kurban edilebilir ancak o şokun etkisiyle kurban ölürse o kurbanın eti yenilmez. Kurban etinin 3'e ayrılması gerekir. Bir kısmı fakir insanlara dağıtılması ve etin en iyisinin dağıtılması gerekir. İkincisi, eşe dosta ve akrabaya ayrılması lazım. Üçüncüsünü de evimize ayırmamız lazım. Hem kendimiz yiyelim hem de eşimiz, dostumuz, akrabamız bunun yanında fakirimiz fukaramız ile birlikte kurban etini dağıtarak değerlendirmeye çalışalım. Kadın da kurban kesmenin şartlarına riayet ederek kurbanı kesebilir. Bir evde yaşayan karı koca zenginse, kadının altını bileziği 81 gram altını geçmişse kadının da ayrıca kurban kesmesi veya kestirmesi gerekir. Kurban kesmekle mükellef olan kişinin kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceği, bedelin kredi kartıyla ödenmesinin sorun oluşturmaz. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."