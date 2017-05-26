(Görüntülü Haber) Müezzinoğlu: Dünyaya yeniden medeniyet sunacak bir milletin mensupları olabiliriz

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, özsaygı ve özgüvenin bir genç için olmazsa olmaz özellikleri olduğunu vurgulayarak, "Özgüvenle birlikte bilgi birikimi ve bunu geliştiren bir anlayışla dünyaya yeniden medeniyet sunacak bir milletin mensupları olabiliriz” dedi.



Orhangazi’de bu yıl hizmete giren Bil Okulları Orhangazi Kampusu'nun açılış törenine katılan Mehmet Müezzinoğlu burada yaptığı konuşmada, diploması, statüsü, inancı, dini, mezhebi, vatanı ve bayrağı ne olursa olsun bir insanın öz değerleri olması gerektiğini söyledi. Öz değerlerin dürüstlük, güvenilirlik ve çalışkanlığı barındırması gerektiğini belirten Müezzinoğlu, "Bugün başarılı, medeni, çağdaş ülkeler, dürüst, güvenilir ve çalışkan olmayı yaşam felsefelerine koymuşlardır" diye konuştu.



Bir yanda bireysel değerler, bir yanda büyük Türk milletinin medeni değerlerini taşımalarının önemini anlatan Bakan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"Dünyaya 600 yıl medeniyet sunmuşuz. İlim ve irfan bir ayağımızdı, hak ve adalet diğer ayağımızdı. Huzur ve barış bir kolumuz, sevgi ve hoşgörü diğer kolumuzdu. Ne zaman ki ilim ve irfandan, hak ve adaletten koptuk, ne zaman ki bunları başkalarına kaptırdık bu sefer de başkalarına bakarak, başkalarını taklit ederek, bir yerlere gitmeye çalıştık. Halbuki bunun özü, bizde."



Müezzinoğlu, Türkiye'nin artık her türlü imkana sahip olduğunu ifade ederek, "Her hadisenin bir ruhu vardır. O ruhu iyi koyamazsak şeklini çok iyi koyabilir, çok iyi diploma sahibi yapabiliriz ama öz değerleri yoksa işte o zaman farklı sıkıntılar karşımıza gelir" dedi.



Özsaygı ve özgüvenin de bir genç için olmazsa olmaz özellikler olduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"Özgüvenle birlikte bilgi birikimi ve bunu geliştiren bir anlayışla o zaman dünyaya yeniden medeniyet sunacak bir milletin mensupları, o milletin evlatlarını yetiştiren anneler, babalar, öğretmenler ve eğitim kurumları olabiliriz. Eğitim mantalitemizi yalnız fiziki mekanlar, ekonomik imkanlar üzerine kurarsak eskiden çok seyrederdik, Türk filmlerinde zengin fabrikatör babanın ruhsal sorunlar yaşayan evlatları ortaya çıkar. Bugün uyuşturucuyla ilgili yaşanan sıkıntılar. Öz değerlerden uzak, yalnız matematiksel imkanlara ve çözümlere dayalı baktığımızda işte çıkışı unutmaya veya kendisini perişan edeceğini bildiği halde farklı hayallerin peşinde koşmaya sürükler."



Bakan Müezzinoğlu, beşeri sermaye farklılaştırıldığında gelişmiş ülkelerle ve dünyayla rekabet edebilecek bir sürece vesile olunabileceğini de sözlerine ekledi.



Törende daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, kolejin genel müdürü Orhan Dağhan ve kolejin yönetim kurulu başkanı Yalçın Torun, Müezzinoğlu'na plaket verdi. Müezzinoğlu ve diğer konuklar, TEOG ve resim yarışmasında başarılı olan öğrencilere belgelerini verdi.