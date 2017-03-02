(Görüntülü Haber) Müezzinoğlu, metro ile yolculuk yaptı (4)

İZNİK FETİH ŞENLİKLERİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da katıldığı 'İznik'in 686. Fetih Yıldönümü Şenlikleri' töreninde konuşan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Gelecek yıl gerçekleştirilecek fetih şenlikleri Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak" dedi. Tarihi Yenişehir Kapı surlarında başlayan fetih şenlikleri İznik Milli İrade Meydanı'nda devam etti. Törene TRT'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Bamsı Beyrek' karakterini canlandıran oyuncu Nurettin Sönmez de katıldı. Fetih Şenlikleri töreninde konuşan Bakan Müezzinoğlu, "686 yıl önce İznik'e gelen o fetih ruhu, yeniden insanlığın ihtiyacıdır. Bugün Irak'ta, Filistin'de, dünyanın değişik bölgelerinde akan kan ve gözyaşında işgal, yok etme, sömürü anlayışı vardır" dedi. İzniklilere baraj müjdesi veren Bakan Müezzinoğlu, "İznik'in çehresini farklı bir noktaya getirdik. İzniklilere bekledikleri bir müjde var, Orman ve Su İşleri Bakanımızın da talimatlarıyla İznik Barajı'nın ihalesi 21 Mart'ta yapılacak ve bu, inşallah çiftçinin, üretimin ve özellikle sulu tarımda daha bereketli süreçlere götürecek" diye konuştu.