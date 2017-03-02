(Görüntülü Haber) Müezzinoğlu, metro ile yolculuk yaptı (2)

BAKAN MÜEZZİNOĞLU: İPLER MİLLETİN ELİNDE OLACAK Gemlik İlçe Belediyesi tarafından Cihatlı Mahallesi'ne yaptırılacak 970 konutluk projenin ilk etabı oan 158 konut ve 8 dükkanın temel atma törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandumda halkın oyuna sunulacak anayasa değişikliğiyle ilgili konuştu. Bakan Müezzinoğlu, şöyle dedi: "Bugün çok başarılı olsak bile geldiğimiz noktayı kabul etmiyoruz. Daha büyük hedeflere, güvenli ve istikrarlı bir şekilde yürüyen bir ülke olsun istiyoruz. Önümüzde bir referandum var. Daha istikrarlı bir yönetim için, daha hızlı kararlar almak için, milli iradenin daha güçlü olduğu, milletin yetki vererek hesap sorduğu bir yapı için referanduma gidiyoruz. Bundan sonra Türkiye kaos, kriz ve koalisyonlara mahkum olmayacak. İpin ucunun milletin elinde olduğu, milli iradenin güçlü olduğu, milletin vicdanının temsil edildiği parlamento ve cumhurbaşkanlığı sistemi olacak. Birileri kapalı kapılar ardında milletin ümüğünü sıkamayacak. Güçlü iktidarlar millete hizmet edecek. Milletin yarınları bu günden daha iyi olacak." Orman vasfını kaybeden arazilerin toplu konut alanlarına dönüştürüleceğini belirten Bakan Müezzinoğlu, Bakanlar Kurulu kararı ile bu işlemin yasal zemininin oluşturulacağını söyledi. Bakan Müezzinoğlu konuşmasının ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleriyle toplu konut projesinin temelini attı.